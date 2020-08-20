20 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...
Tüm dünyada etkisi artarak devam eden koronavirüs ilişkin Türkiye'deki son durum bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 20:00 sularında açıklanacak. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 6 milyona yaklaştığı , toplam vaka sayısı ise 253.108'e ulaştığı belirtildi. 23 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 233.915 olarak duyuruldu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 20 Ağustos Perşembe tablosu bu akşam açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 87.223
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.303
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 23
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.002
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 5.969.629
TOPLAM VAKA SAYISI: 253.108
TOPLAM CAN KAYBI: 6.039
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 233.915
İNGİLTERE'DE MASKE KAVGASI!
Başkent Londra'daki metro istasyonunda bir yolcu, istasyon görevlilerini uyaran bir kişi o sırada oradan geçen ve maske takmayan başka bir yolcu tarafından saldırıya uğradı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Metro İstasyonu'nda, William adlı bir yolcu maske takmayan istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.
William, o sırada oradan geçen ve maske takmayan diğer yolcuyu, "Sen de maske takmıyorsun" diye seslendi.
Maskesiz yolcu, "Bu seni ilgilendirmez" diyerek William'a sertçe yumruk atıp. William kanlar içinde kalıp bayılırken, yaşananlar arkadaşı tarafından görüntülendi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.