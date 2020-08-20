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20.08.2020 - 18:24 |

20 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

Tüm dünyada etkisi artarak devam eden koronavirüs ilişkin Türkiye'deki son durum bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 20:00 sularında açıklanacak. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 6 milyona yaklaştığı , toplam vaka sayısı ise 253.108'e ulaştığı belirtildi. 23 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 233.915 olarak duyuruldu...

20 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 20 Ağustos Perşembe tablosu bu akşam açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 87.223

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.303

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  23

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.002

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.969.629

TOPLAM VAKA SAYISI: 253.108

TOPLAM CAN KAYBI: 6.039

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 233.915

20 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Sağlık Bakanı Koca...


İNGİLTERE'DE MASKE KAVGASI!

Başkent Londra'daki metro istasyonunda bir yolcu, istasyon görevlilerini uyaran bir kişi o sırada oradan geçen ve maske takmayan başka bir yolcu tarafından saldırıya uğradı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Metro İstasyonu'nda, William adlı bir yolcu maske takmayan istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

William, o sırada oradan geçen ve maske takmayan diğer yolcuyu, "Sen de maske takmıyorsun" diye seslendi.

Maskesiz yolcu, "Bu seni ilgilendirmez" diyerek William'a sertçe yumruk atıp. William kanlar içinde kalıp bayılırken, yaşananlar arkadaşı tarafından görüntülendi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

 

İzmir'de sır ölümİzmir'in Bornova ilçesinde Ceyda Yüksel (21), sosyal medyada tanıştığı ileri sürülen Serkan D.'nin (28) evinde ölü bulundu. Ceyda’nın vücudunda çok sayıda kesik tespit edildiği, bir kolunun ise kopma noktasında olduğu öğrenildi. Ceyda’nın ölümüyle ilgili evde bulunan Serkan D., gözaltına alındı. Serkan D.'nin, ifadesinde, 'Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum' dediği öğrenildi.
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