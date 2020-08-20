20 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs savaşı ile ilgili Türkiye'deki son durum bu akşam 20:00 sularında açıklandı.Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 6 milyona yaklaştığı , toplam vaka sayısı ise 254.520'e ulaştığı belirtildi. 21 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 234.797 olarak duyuruldu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 20 Ağustos Perşembe tablosu bu akşam açıklandı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(20 AĞUSTOS PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 92.301
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.412
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 882
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 6.061.930
TOPLAM VAKA SAYISI: 254.520
TOPLAM CAN KAYBI: 6.058
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 234.797
İNGİLTERE'DE MASKE KAVGASI!
Başkent Londra'daki metro istasyonunda bir yolcu, istasyon görevlilerini uyaran bir kişi o sırada oradan geçen ve maske takmayan başka bir yolcu tarafından saldırıya uğradı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Metro İstasyonu'nda, William adlı bir yolcu maske takmayan istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.
William, o sırada oradan geçen ve maske takmayan diğer yolcuyu, "Sen de maske takmıyorsun" diye seslendi.
Maskesiz yolcu, "Bu seni ilgilendirmez" diyerek William'a sertçe yumruk atıp. William kanlar içinde kalıp bayılırken, yaşananlar arkadaşı tarafından görüntülendi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.