20.05.2020 - 18:09 |
20 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu Açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası Yayınladı
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 milyona yakın kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda kontrol altına alınmaya başlanan ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...
Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(20 MAYIS ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 20.838
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 972
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 23
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.092
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 1.696.355
TOPLAM VAKA SAYISI: 152.587
TOPLAM CAN KAYBI: 4.222
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 113.897