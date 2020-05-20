20 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası yayınlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 milyona yakın kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda kontrol altına alınmaya başlanan ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(20 MAYIS ÇARŞAMBA)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 20.838



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 972



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 23



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.092

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.696.355



TOPLAM VAKA SAYISI: 152.587



TOPLAM CAN KAYBI: 4.222



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 113.897



















