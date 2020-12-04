20 milyonluk şans!

Milli Piyango İdaresi’nin 31 Aralık 2019’da gerçekleştirdiği yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı. 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden sonuncusu, 31 Aralık’ta dolacak zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı. İzmir’de yaşayan talihli, genel müdürlüğe başvurarak, 20 milyon liralık ikramiyesini talep etti.



Bileti tesadüfen buldu



İzmir Konak şubesinden satılan biletin sahibinin, 53 yaşında, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Serbest meslek sahibi talihlinin aylık ortalama gelirinin 3 bin 500 lira olduğu belirtildi. Talihli, Milli Piyango İdaresi yetkililerine, bu zamana kadar neden ortaya çıkmadığını da açıkladı. Talihli, 2019 yılbaşı çekilişi için bilet satın aldığını unuttuğunu belirterek şunları anlattı: “İş yerimin kira kontratı 2020 yılbaşında dolacak. Bu nedenle eski kira sözleşmemi ararken, sözleşmenin yer aldığı dosyada bileti tesadüfen gördüm. Bilet aldığım tamamen aklımdan çıkmış.” İsminin açıklanmasını istemeyen talihli adına çek, Ziraat Bankası’na teslim edildi.