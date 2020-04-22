20 Nerenin Telefon Kodu? +20 Hangi Ülkeye Ait?

Ülke telefon kodu telefon numarasının başında yer almakta ve aramanın yapılmasında etkili olmaktadır. Telefon aramalarında numaranın başında çıkan +20 de ülke kodudur.



20 Nerenin Alan Kodu?



Her ülkenin farklı bir telefon kodu var. Arama yapmak ve arama almak için ülke kodunun mutlaka yazılması gerekmektedir. +20 Mısır'ın telefon kodudur. Mısırda bulunan birisini aramak için kişinin numarasının başına +20 getirmek gerekmektedir. Arayan numaranın başında +20 olması ise o numaranın Mısır a ait bir numara olduğunu göstermektedir.



Telefona gelen aramanın nereden geldiğini anlamak için ülke koduna dikkat etmek gerekmektedir. Ülkeler arası arama yapabilmek için ülkelerin telefon kodunu bilmek ve aranacak numaranın başına eklemek gerekmektedir. +20 ile başlayan telefon numaraları Mısır'a aittir. +20 Mısır'ın telefon kodudur. Mısır'ı aramak için numaranın başında +20 olması gerekmektedir.