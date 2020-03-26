20 şüpheliye ağır müebbet istendi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ikisi azmettirme suçundan toplam 20 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Cemal Kaşıkçı’nın boğularak öldürüldüğü ve cesedinin parçalanarak yok edildiği belirtildi.

2 Ekim 2018’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak öldürüldüğü ve cesedinin parçalanarak yok edildiği anlatıldı.

Kamera görüntüleri

Açıklamada Cemal Kaşıkçı, müşteki ve tespit edilen şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin HTS kayıtlarının çıkartılarak incelendiği, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girişleri, şüphelilerin Türkiye’ye gelişleri, konsolosluk binası ve konutuna gidişlerine ilişkin kamera görüntülerinin temin edildiği anlatıldı. Açıklamada, Cemal Kaşıkçı’nın dizüstü bilgisayarında gerekli incelemelerin yapıldığı, Kaşıkçı’ya ait iki adet cep telefonu ve Ipad’in çalışmasını sağlayan şifreler ile Icloud yedeklemesinin temin edilerek gönderilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla muhatap ülkeye adli yardım talebi gönderildiği ifade edildi.

54 kişinin tanık olarak beyanının alındığı belirtilen açıklamada, Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve tanıkların anlatımları, olay yerinde yapılan arama ve incelemeler sonucu düzenlenen olay yeri inceleme tutanakları ve raporları, kamera görüntüleri, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, HTS döküm ve inceleme raporları, kriminal uzman raporları, adli tıp raporları, bilirkişi raporları, Suudi Arabistan Mahkemesi’nde yapılan yargılamaya ilişkin duruşma notları ve elde edilen diğer tüm deliller doğrultusunda 20 şüpheli hakkında Sulh Ceza hâkimliklerinden tutuklanmalarına ilişkin yakalama emri kararları alındığı, Interpol üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, Suudi Arabistan adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na ulaştırıldığı ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren şüphelilerden Ahmet Bin Muhammed El Asıri ve Saud Al Kahtani hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

‘Canavarca hisle’

İddianamede, en başından itibaren Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket eden, suçun işlenmesine yönelik etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak süratiyle suça doğrudan katılan, sonuç olarak ortak hakimiyet alanına aldıkları maktul Cemal Kaşıkçı’yı boğarak öldüren 18 şüpheli hakkında da “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Diğer şüphelilerin dosyaları ayrıldı

İddianamede ayrıca öldürme eyleminin kapsamı ve suçun işleniş şekli göz önünde bulundurularak, kasten öldürme eylemine doğrudan katılan, bu suça azmettiren ve suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delilleri yok eden diğer şüphelilerin tespiti amacıyla soruşturma evrakının ayrıldığı ve ayrılan bu dosya üzerinden soruşturmaya ayrıca devam edildiği ifade edildi.