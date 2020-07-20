20 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, 19 Temmuz koronavirüs tablosunu bu akşam açıklayacak. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 4,5 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 219.641'e ulaştığı belirtildi. 16 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 202.010 olarak duyuruldu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(19 TEMMUZ PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 41.310

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 924

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 16

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 997

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.273.377

TOPLAM VAKA SAYISI: 219.641

TOPLAM CAN KAYBI: 5.491

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 202.010











COVID-19 OTO PAZARLARINI ETKİLEDİ!





Sağlık Bakanlığı otomobil satışı yapılan, açık hava oto pazarlarında, alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı, müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye "bir kişi" olacak şekilde planlanacak. Maske takmak zorunlu, girişlerde de ateş ölçümü yapılacak.

Rehbere göre satılacak araçlar arasında, en az 2 metre mesafe olması gerekiyor. Görevli bir personel, kurallara uyulup uyulmadığını denetleyecek.



AŞIDA SON DURUM!

Tıp dergisi Lancet, Oxford Üniversitesi'nin bulduğu ve Astrazeneca şirketiyle işbirliğine gittiği koronavirüs aşısının sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, AZD1222 adı verilen aşı kabul edilebilir düzeyde güvenli ve 1077 kişinin katıldığı deneyler Covid-19'a karşı bağışıklık yarattığını gösteriyor.

Saygın tıp dergisi, aşının antikor üretimini hızlandırdığını ve ciddi bir yan etkiye yol açmadığını belirtti. Ancak yine de kesin sonuçlar için daha geniş çaplı deneylerin yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı, daha önce de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en öndeki aday olarak gösterilmişti.