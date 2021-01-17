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17.01.2021 - 16:01 | | DHA

20 TL'nin üzerindeki not duygulandırdı! Şimdi her yerde onu arıyor

Olay Osmaniye'de yaşandı. Minibüs işletmeciliği yapan esnaf, 20 TL'nin üzerinde yazan not sonrası harekete geçti.

20 TL'nin üzerindeki not duygulandırdı! Şimdi her yerde onu arıyor

Kadirli ilçesinde yaşayan ve Kadirli-Adana arasında çalışan bir minibüste şoför olan Yusuf Dal, minibüsle seferi bittikten sonra eve geldi.

Evde o günkü hasılatı hesaplamak için kazandığı paraları sayan Yusuf Dal, 20 TL’nin üzerinde “Bu son param üzülerek harcıyorum” yazılı bir not gördü. Parayı bir kenara ayıran Yusuf Dal, parayı kendisine veren kişiyi bulmak için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Çok duygulandığını belirten Dal, “Paranın üzerindeki notu görünce gerçekten duygulandım. Hangi müşterim bana verdi bilmiyorum. Belki de kendisi değil farklı birisi yazmıştır. Bu notun sahibine ulaşabilirsem parasını iade edeceğim. Ulaşamazsam da parayı çerçeveletip evime asacağım” dedi.

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