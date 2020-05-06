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06.05.2020 - 09:26 | | DHA

20 ton domates yola saçıldı!

Antalya’nın Kaş ilçesinde, domates yüklü kamyonun devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı. Kamyonun kasasında yüklü 20 ton domates ise yola saçıldı.

20 ton domates yola saçıldı!

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında D-400 yolunun Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi Çukurincir Köprüsü virajında meydana geldi. İlçenin Ova Mahallesi Toptancı Hali'nde yüklediği yaklaşık 20 ton domatesi İstanbul'a götürmek için yola çıkan Hakan Kocatepe (37) yönetimindeki 34 UJ 9822 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü Hakan Kocatepe ve yanında bulunan Selman Serdan (38) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada, kamyonun kasasında yüklü yaklaşık 20 ton domates yola saçıldı.

Trafik ise bir süre aksadı. Domateslerin temizlenmesiyle ulaşım, yeniden normale döndü.

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