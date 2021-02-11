Dünyada ve ülkemizde salgını devam eden koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Gerek hafta sonu yasakları, gerek yaş sınırı kısıtlamaları, HES kodu işlemleri , yeme - içme mekanlarının kapatılması ardından 20 yaş altı - 65 yaş üstü vatandaşlar için toplu taşıma yasağı getirilmişti. Bu konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı 12-13-14 Şubat 2021 günleri için genelge yayımladı. Peki 20 yaş altı - 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı - 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

20 YAŞ ALTI - 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ, YASAK BİTİYOR MU?

12-13-14 ŞUBAT GÜNLERİNE DİKKAT

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

KİMLER TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK?

Genelgeye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.