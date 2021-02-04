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04.02.2021 - 17:44 |

20 yaş altı - 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? 12-13-14 Şubat günlerinde 20 yaş altı - 65 yaş üstü toplu taşıma serbest mi?

Son dakika haberlere göre, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları meraklandırdı. Toplu taşıma yasağı olan 20 yaş altı vatandaşlar için 12-13-14 Şubat günlerine değinildi. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı bitiyor mu? İşte yeni genelge sonrasında dikkat edilmesi gerekenler...

20 yaş altı - 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? 12-13-14 Şubat günlerinde 20 yaş altı - 65 yaş üstü toplu taşıma serbest mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında 20 yaş altı toplu taşıma yasağı da bulunuyor. Salgından etkilenmemeleri ve kimseye virüs bulaştırmamaları yönünde alınan 20 yaş altı toplu taşıma yasağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede 12-13-14 Şubat günlerine değindi. Peki 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 20 yaş altı toplu taşıma yasağı bitiyor mu? 12-13-14 Şubat günlerine dikkat...

20 YAŞ ALTI - 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ, YASAK BİTİYOR MU?

12-13-14 ŞUBAT GÜNLERİNE DİKKAT

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

KİMLER TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK?

Genelgeye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.

Bakan Dönmez'den '400 ton altın' açıklamasıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek." dedi.
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