20 yaş altı - 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? 12-13-14 Şubat günlerinde 20 yaş altı - 65 yaş üstü toplu taşıma serbest mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında 20 yaş altı toplu taşıma yasağı da bulunuyor. Salgından etkilenmemeleri ve kimseye virüs bulaştırmamaları yönünde alınan 20 yaş altı toplu taşıma yasağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede 12-13-14 Şubat günlerine değindi. Peki 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 20 yaş altı toplu taşıma yasağı bitiyor mu? 12-13-14 Şubat günlerine dikkat...

20 YAŞ ALTI - 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ, YASAK BİTİYOR MU?

12-13-14 ŞUBAT GÜNLERİNE DİKKAT

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

KİMLER TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK?

Genelgeye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.