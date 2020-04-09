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09.04.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

20 yaş altı gebeler kapsam dışına alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına 20 yaş altınının da dahil edilmesinin ardından hastaneye gitmekte zorluk yaşayan 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile bebek ve çocuklar için Sağlık Bakanlığı illere yazı gönderdi ve bu kişilerin sağlık hizmeti için sokağa çıkılmasının yasak kapsamı dışında olduğu bildirildi.

20 yaş altı gebeler kapsam dışına alındı
AYKUT YILMAZ Ankara

Yazıda, gebe, lohusa, bebek ve çocuklar için diğer hastalarla aynı ortamda bulunmayacak biçimde özel bir alan oluşturup farklı zamanda işlemleri yapılması, karantinada olanların ertelenemeyecek işlemleri için evlerine gidilmesi istendi. 

Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
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