20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler? 20 yaş altı gençler ve çocuklar hangi saatler arasında sokağa çıkabiliyor?

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kasım ayı ortasında gerçekleştirilen kabine toplantısının hemen ardından alınan yeni kararlar açıklanmış ve 20 yaş altı (çalışanlar hariç) sokağa çıkma kararı alınmıştı. Koronavirüsün yayılmasında etkili olduğu bilinen 20 yaş altı bireyler hastalığı hafif olarak atlatabildikleri gibi hiç bir semptom göstermeden süper taşıyıcı olarak da hastalığın yayılımını arttırabiliyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NELER?

20 yaş altı bireyler hafta içi her gün saat 13:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. 20 yaş altı bireyler sokağa çıkma saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamıyor.

20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.