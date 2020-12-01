20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, toplu taşımaya binmek yasak mı?

20 yaş altı toplu taşımaya binmesi yassak mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen saatler dışında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 20 yaş altı ve toplu taşıma kullanımı ile ilgili ayrıntılar geldi. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.20 yaş altı vatandaşlar belirtilen saatler dışında sokağa çıkmaları yasaktır.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNMESİ YASAK MI?

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması,