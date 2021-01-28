20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüsten dolayı 20 yaş altında olan bireyler günün belirlenen saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. Yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri, ne zaman kalkacak?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. Bu saatler dışında 20 yaş altının sokağa çıkması yasak.

KISITLAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili 'Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız' dedi.

20 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

20 yaş altı toplu taşıma kullanımı ile ilgili detaylar Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi'nde şu şekilde yer aldı; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması