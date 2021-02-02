MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 aş altı çocuklar ve gençler için sokağa çıkma saatleri
ABONE OL
02.02.2021 - 10:40 |

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 aş altı çocuklar ve gençler için sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş altı bireylere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak? Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda. 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? 20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma saatleri değişecek mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 aş altı çocuklar ve gençler için sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması gündemde. Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmasına yönelik uygulanan kısıtlamalar bitecek mi? Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra yapacağı açıklamaları merak ediyor. Peki, 20 yaş altı için resmi bir açıklama geldi mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri belli saatler arasında geçerli. 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek merak ediliyor. Konunun Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Henüz resmi bir değişiklik yapılmadı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulama tüm iller için geçerli.

İstanbul'da dev fuhuş operasyonuİstanbul'da fuhuş çetesi 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir operasyonla çökertildi. 32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çetenin yönetici kadrosunda bulunan 14 şüphelinin de bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim, aşı tarihini de sıraya koydu

Son dakika: MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim, aşı tarihini de sıraya koydu

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Son dakika! Antalya'da dev operasyon! 115 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika! Antalya'da dev operasyon! 115 kilo eroin ele geçirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet