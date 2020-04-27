20 yaş altı yüz binlerce genç corona virüs nedeniyle evlerinden çıkmıyorlar. 1 ayı aşkın süredir evlerinde olan gençler 4 günlük sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla birlikte kendileri hakkında bir gelişme olup olmadığını sorguluyor. Yoğun bir şekilde '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkıyor?' sorularına cevap aranıyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklanan net bir tarih yok. Yasakların en erken 4 Mayıs'a kadar devam etmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam edecektir." denildi.