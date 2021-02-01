20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son Dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması gündemde. Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmasına yönelik uygulanan kısıtlamalar bitecek mi? Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra yapacağı açıklamaları merak ediyor. Peki, 20 yaş altı için resmi bir açıklama geldi mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri belli saatler arasında geçerli. 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek merak ediliyor. Konunun Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Henüz resmi bir değişiklik yapılmadı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulama tüm iller için geçerli.