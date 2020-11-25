20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler, hangi durumlarda dışarı çıkabilirler? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, çalışanlar için geçerli mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve detayları gündemde merak ediliyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş altının belirtilen saatler dışında sokağa çıkması yasaklandı. Gelen bu kısıtlama sonrasında ayrıntılar ise araştırılmaya başlandı. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler, çalışanlar için geçerli mi, hangi durumlarda dışarı çıkabilirler?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

Tüm illerde 20 yaş altı vatandaşlar yani (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler ve bu saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÇALIŞANLAR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

İşyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular'da 20 yaş altı ile ilgili şu detaylar yer aldı;

20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile profesyonel veya milli sporcu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesi mümkün müdür?

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.