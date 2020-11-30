20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı?

Koronavirüs yasakları genişletildi. Covid-19 salgınının yayılımının azaltılması hedeflenirken 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına toplu taşıma yasağı da getirildi. Vatandaşlar hangi saatlerde toplu taşıma kullanamayacaklarını araştırıyor. İşte, koronavirüs önlemleri genelgesi detayları...

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULANABİLİR Mİ?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni covid-19 tedbirlerini açıkladı. Bu bağlamda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık hafta içi de uygulanacak. Öte yandan 20 yaş altı da toplu taşıma kullanamayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

Korona vakarlındaki artışın önüne geçebilmek amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da toplu taşıma kullanmaları yasaklandı.

Daha önceki genelgede, '65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar da (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.' ifadeleri yer almıştı.