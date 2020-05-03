20 yaş altı ve 65 yaş üstü Sokağa Çıkma Yasağı bitti mi, hangi günlerde izin geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altına müjdeli haber!

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YASAK BİTTİ Mİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma izni geldi.



Erdoğan: "65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz."



Erdoğan, 14 yaşına kadar çocukların 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabileceklerini açıkladı.









