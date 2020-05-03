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03.05.2020 - 23:24 |

20 yaş altı ve 65 yaş üstü Sokağa Çıkma Yasağı bitti mi, hangi günlerde izin geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altına müjdeli haber!

1 Mayıs Cuma günü başlayan ve bu gece 24:00 itibariyle sona erecek olan Sokağa Çıkma Yasağı ile ilgili arayışlar sürüyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için bir süredir devam eden sokağa çıkma yasağının bitip bitmediği merak konusu oldu. İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için Sokağa Çıkma Yasağı devam edecek mi sorusunun cevabı...

20 yaş altı ve 65 yaş üstü Sokağa Çıkma Yasağı bitti mi, hangi günlerde izin geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altına müjdeli haber!

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YASAK BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma izni geldi.

Erdoğan:  "65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz."

Erdoğan, 14 yaşına kadar çocukların 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabileceklerini açıkladı.




Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklamaMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek, sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Sınav 2 oturumdan oluşacak. 45 dakikalık bir ara bulunacak ve çocuklarımız okulun bahçesine çıkacaklar” dedi.
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