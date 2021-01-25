20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Son gelişmeler neler?

Koronavirüs tablosunda her gün güzel haberler geliyor. Vaka sayıları hızla düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki Kabine toplantısı sorası kısıtlamalarda esnekliğe gidileceğini sinyalini vermişti. Şimdi tablo iyiye giderken 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların akıbeti merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar hakkında yakın zamanda yapılan bir duyuru yok. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar devam ediyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama bekleniyor.

Sokağa çıkma yasakları hafta içi 21.00-05.00 hafta sonu ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürüyor. 20 yaş altı, hafta içi 13.00-16 saatlerinde 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor.