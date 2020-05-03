20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Evlerinden artık çıkmak isteyen binlerce kişi yasakların bir an evvel son bulmasını istiyor. Yarın 31 ilde sokağa çıkma yasağı son bulacak. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yarın yasaklar kalkıyor mu?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman son bulacağı hakkında henüz net bir tarih yok.

SON AÇIKLAMA İBRAHİM KALIN'DAN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Erdoğan talimatı verdi: 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 65 yaş ve üstü bütün büyüklerimiz yaklaşık 45 gündür evden çıkmadılar. Sağ olsunlar, bu kurala riayet ederek çok tarihi bir görevi de yerine getirdiler, hem kendi hayatlarını korudular hem salgının yayılmasını önlediler. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kadar 65 yaş ve üstü vatandaşımız var. Bu şikayetleri biz de alıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir talimatı oldu. 'Bilim Kurulu'nun bu konudaki değerlendirmesini aldıktan sonra pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bu konuyu değerlendirelim. Bilim Kurulu'nun kanaati çerçevesinde de bu konuda bir karar alalım.' dedi.

İbrahim Kalın, 20 yaş altının da hatırlatılması üzerine, "Bilim Kurulu'nun da kanaati öncelikli olarak 65 yaş ve üstü grubunun belli gün ve saatlerde dışarıya çıkmasının sağlanması şeklinde" dedi.