Geçtiğimiz tarihlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında duyurulan kararlar arasında yer alan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamaları yaşanmaya devam ediyor. Hafta sonu istisna haricinde herkes kapsayan sokağa çıkma yasağı, hafta içi günlerinde ise belli saat aralığında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiriyor. Peki 20 Yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? 20 yaş altı izin saatleri ve 65 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Belirlenen yaş aralığı ne zaman dışarı çıkabilir? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında muhakkak bilinmesi gerekenler...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN?

20 yaş altı vatandaşlar, gün içinde 13:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilir. Diğer saatlerde 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasak.

65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN?

65 Yaş üstü vatandaşlar ise gün içinde 10:00 - 13:00 saatleri arasında dışarı çıkabilir. Diğer saatlerde 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması yasak.