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23.11.2020 - 15:23 |

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta? Korona virüs tedbirlerinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kurallar

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan tedbirler merakla araştırılıyor. Korona virüs önlemleri arasında bulunan kararlardan bazıları 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bu yaş aralığındaki kişiler için gün içinde belirli saatlerde dışarı çıkmak yasak. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağo saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta? Korona virüs tedbirlerinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kurallar

Son zamanlarda artan koronavirüs önlemleri gündemden düşmüyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ve meraklandıran kısıtlamalar gün içinde araştırılıyor. Özellikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan kararlar nedir merak ediliyor. İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı saatleri haberimizde...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 yaş üstü vatandaşlar, gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- ­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

 

Bodrum’da başıboş at trafiği birbirine kattıTurizmin gözbebeği Bodrum’da sokak ortasında başıboş bir şekilde yürüyen at trafiği bir birine kattı. Atı yolun ortasında yürürken gören sürücüler, vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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