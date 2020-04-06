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06.04.2020 - 09:11 | | İHA

20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere denetim!

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri İstanbul Pendik’te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini kontrol etti.

20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere denetim!

Corona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı, pazar market ve benzeri kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Yasağın hayata geçirilmesiyle polis denetimlerini sıklaştırdı. Pendik Meydanında uygulama yapan polis, bazı vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşına baktı.

Ayrıca polis otosundan da vatandaşlara ‘evde kalın’ anonsları yapıldı.

20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere denetim

Polis tarafından kimliği kontrol edilen bir kişi, “Memnunuz tabii. Mecbur olduğumuz için çıktık. Alışveriş yapacağız” dedi.

 

 

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