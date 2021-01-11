20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü taksiye binebilir mi?

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler arasında bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar devam ediyor. Günden güne yenisi eklenen kısıtlamalarda son durum nedir merak konusu oluyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma yasağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte o yaş aralığını ilgilendiren detaylar...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

20 yaş altı vatandaşlar, gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu saat aralığında belirtilen yaş grubu için dışarı çıkmak yasak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

65 yaş üstü vatandaşlar, gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu saat aralığında belirtilen yaş grubu için dışarı çıkmak yasak.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN?

İstanbul'da yeni bir koronavirüs önlemi olan İstanbulkarta hes kodu yükleme işleminin son günü 15 Ocak olarak belirtilmişti. Son dakika haberlere göre ise İstanbulkart resmi Twitter adresi üzerinden 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için bir paylaşımda bulundu. İşte dikkat edilmesi gereken kural;

"İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri ile 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TAKSİYE BİNEBİLİR Mİ?

20 Yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlendiği belirtilmiştir.