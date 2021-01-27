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27.01.2021 - 15:13 | | İHA

20 yaşındaki azılı suçluya JASAT engeli!

Denizli’de uyuşturucu, hırsızlık, cinsel istismar suçunu işleyen ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 yaşındaki genç, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

20 yaşındaki azılı suçluya JASAT engeli!

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı, hırsızlık ve cinsel istismar suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 yaşındaki Sinan A. için operasyon düzenledi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Sinan A. yapılan operasyon ile saklandığı evinde kıskıvrak yakalandı. Ardından Sinan A., jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Sinan A.’nın yaklaşık 8 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu suçları da uyuşturucu bulmak için işlediği öğrenildi

Binadan kopan beton parçaları otomobili bu hale getirdi!İzmir’de etkili olan fırtınada 2 katlı binadan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu. Otomobilin sahibi, "Bina sahibinden şikayetçi olacağım. Beton parçaları, birinin üzerine düşseydi ölümüne de neden olabilirdi" dedi.
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