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22.12.2020 - 11:40 | | İHA

20 yaşındaki genç aracın içinde ölü bulundu!

Samsun'da 20 yaşındaki bir genç otomobilin içinde şoför koltuğunda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

20 yaşındaki genç aracın içinde ölü bulundu!

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Tekkekıran Mahallesi'nin Göçmenevleri mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Hakan Bilgin, 05 LE 127 plakalı otomobilin içindeki şoför koltuğunda çenesinin altından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Hakan Bilgin'i tüfek yanında aracın içinde ölmüş halde buldu. Bilgin'in intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversitede ceset bulunduKonya’da Selçuk Üniversitesi'nin kampüsündeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. 60 yaşlarında olduğu sanılan kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlanılmazken, 1 hafta önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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