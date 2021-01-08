MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 20 yaşındaki gencin korkunç sonu! Ailesinin kayıp ihbarıyla bulundu
ABONE OL
08.01.2021 - 15:28 | | İHA

20 yaşındaki gencin korkunç sonu! Ailesinin kayıp ihbarıyla bulundu

Burdur Bucak’ta 20 yaşındaki Ömer Gümüş yoğun siste görüş mesafesi sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan araçta feci şekilde can verdi.

20 yaşındaki gencin korkunç sonu! Ailesinin kayıp ihbarıyla bulundu

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kızılkaya Garipçe Korkuteli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Gümüş (20) idaresindeki 07 GPE 01 plakalı araç yoğun siste düşen görüş mesafesi sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Takla atarak şarampole yuvarlanan araç sürücüsü Ömer Ali Gümüş'ten haber alamayan ailesi, Jandarmaya haber verdi.

Sabaha dek süren çalışmalar neticesinde Ömer Ali Gümüş kaza yaptığı yerde ölü olarak bulundu.

 

İran, Basra Körfezi kıyısında inşa edilen yer altı füze üssünün görüntülerini paylaştıİran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan'da inşa edilen, stratejik füzelerin bulunduğu yeni yer altı üssünün görüntülerini paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Son dakika: AKOM'dan flaş İstanbul uyarısı

Son dakika: AKOM'dan flaş İstanbul uyarısı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet