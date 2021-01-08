08.01.2021 - 15:28 | | İHA
20 yaşındaki gencin korkunç sonu! Ailesinin kayıp ihbarıyla bulundu
Burdur Bucak’ta 20 yaşındaki Ömer Gümüş yoğun siste görüş mesafesi sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan araçta feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Kızılkaya Garipçe Korkuteli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Gümüş (20) idaresindeki 07 GPE 01 plakalı araç yoğun siste düşen görüş mesafesi sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Takla atarak şarampole yuvarlanan araç sürücüsü Ömer Ali Gümüş'ten haber alamayan ailesi, Jandarmaya haber verdi.
Sabaha dek süren çalışmalar neticesinde Ömer Ali Gümüş kaza yaptığı yerde ölü olarak bulundu.