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26.10.2020 - 09:53 | | İHA

20 yıllık kocası eve kilitledi, polis kurtardı

Adana’da 20 yıllık evli olduğu kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı.

20 yıllık kocası eve kilitledi, polis kurtardı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yıl önce Murat F. ile evlenen Sibel F. kocası tarafından eve kilitlendi. Bir türlü kapıyı açtıramayan kadın yardım için bağırdı. Bunun üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler koca Murat F.’ye ulaşıp kapıyı açtırdı. Kadın koruma altına alınarak polis merkezine götürülürken, koca da gözaltına alındı. Zanlı kocanın karısını kıskanıp dışarı çıkmasını istemediği için eve kilitlediği öne sürüldü.

Polis merkezine götürülen kocasının zaman zaman kendisini eve kilitlediğini belirten kadın, “Kendinin yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım şu anda bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, kendisi deli beni mahvetti. Bugün de beni eve kilitledi” dedi.

Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.
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