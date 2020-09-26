‘200-300 TL’ye botoks olmaz’

Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre; botoks, dolgu, mezoterapi, saç ekimi gibi enjeksiyonlu uygulamalar ile lazer epilasyonunun, muayenehane, poliklinik, tıp merkezi gibi bu işlemleri yapmaya yetkin merkezlerde ve bu işlemleri yapmaya yetkisi olan donanımlı uzman hekimler tarafından yapılması gerekiyor. Ancak birçok güzellik merkezi ve kuaförde bu işlemler uzmanı olmayanlar tarafından yapılıyor. İletişime geçtiğimiz birçok güzellik merkezi de yasak olmasına rağmen botoks ve dolgu işlemini yaptığını söyledi. Bir klinik ya da hastanede ortalama 800 ile bin 200 TL arasında yapılan botoks, bu güzellik salonlarında 200 ile 300 TL arasında yapılabiliyor. Bu da olumsuz sonuçları doğuruyor. Bu merkezlere gidenlere uyarılarda bulunan uzmanlar Milliyet’e konuştu.

‘Tıp mezunu olmalı’

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, bu tip operasyonları gerçekleştiren kişilerin tıp fakültesi mezunu olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Estetik ve güzellik amaçlı girişimler son yıllarda popülerlik kazandı. Bu işin merkezinde plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile dermatoloji uzmanlığı var. Ancak son yıllarda başka uzmanlık dallarından hekimlerin ve pratisyen hekimlerin de tıbbi estetik işlemlere yöneldiğini görüyoruz. Özel bir uzmanlık bilgisi gerektiren alanlarda faaliyet gösterebilmek için tıpta uzmanlık belgesi şart. Estetik ve güzellik amaçlı işlemlerde reklam ve tanıtımlar çığ gibi arttı. Bunlar yanıltıcı olabilir.”

‘Hasarı onarmak çok zor’

Rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Onur Egemen: “Günümüzde kozmetik (estetik) amaçlı dolgu ve botoks uygulaması izni sadece plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanlarına verilmiştir. Elbette diğer branşlar kendi alanlarıyla ilgili botoks uygulaması yapabilir. Ancak plastik cerrah ve dermatoloji uzmanı dışında estetik uygulama yapma izni yoktur. Ayrıca güzellik salonu adı altında kuaförlük hizmeti verenler var. Buralar belediyelere bağlı olarak çalışır. Bu salonlarda da gizli, kaçak, merdiven altı uygulamalar yapıldığını biliyoruz, sosyal medyada görüyoruz. Yetkisi olmayan, plastik cerrah ya da dermatolog olmayan kişilerce tehlikeli uygulamalar yapılıyor. Ayrıca piyasada çok sayıda sahte, kaçak, Uzak Doğu menşeili botoks ve dolgu benzeri ürünler mevcut. Ruhsatsız olan bu ürünler çok ucuz! Ruhsatlı, izinli ürünlerle işlemlerin bahsedilen fiyatlara yapılması mümkün değil. Burada hile aramak lazım. Ucuz uygulamaların yarattığı hasarları onarmak ya çok pahalıya mal oluyor ya da uzun zaman gerektirebiliyor. Hatta kimi zaman hasarı onarmak mümkün olmuyor.”

Bu fiyata bu işlem olmaz!

Kadıköy ve Mecdiyeköy’de şubeleri bulunan G... güzellik merkezi tüm yüz botoksunun 290 TL’ye doktor tarafından yapıldığını söyledi.

Bakırköy’de ofisi olduğunu söyleyen ve kendisini sağlık uzmanı diye tanıtan Z.T. de, dudak dolgusunu 100, alın botoksunu ise 250 liraya yapacağını belirtti.

Kadıköy’deki A... estetik ve güzellik merkezi de işlemlerin bir doktor tarafından yapıldığını, alın bölgesinin 275 TL’ye, tüm yüz botoksunun ise 550 TL’ye yapıldığını söyledi.