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20.07.2020 - 12:05 | | DHA

200 küçükbaş hayvanı çalan hırsızdan pişkin sözler! 'Çek çek, iyi çek'

Konya’da Kurban Bayramı öncesi iki farklı adresten yaklaşık 200 küçükbaş hayvan çaldığı tespit edilen Mustafa A. (36) ve Recep Y. (37) yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek, 'Çek, çek, iyi çek' dedi.

200 küçükbaş hayvanı çalan hırsızdan pişkin sözler! 'Çek çek, iyi çek'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Büyükkayacık Mahallesi ve Şatır köyündeki iki farklı adresten 200 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerin daha önce de poliste suç kaydı bulunan Mustafa A. ve Recep Y. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sakladıkları 48 küçükbaş hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin diğer koyunları ise sattıkları tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Farklı suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen Mustafa A., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, gülerek 'Çek çek, iyi çek' dedi.

 

 

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