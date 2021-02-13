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13.02.2021 - 12:15 | | DHA

200 metre gitti! Donmasın diye yaptı, bin pişman...

Sivas'ta, Mehmet Köse'nin (60) el frenini çekmeden park ettiği minibüs, hareketlenerek yokuş aşağı yaklaşık 200 metre gidip, 2 araç ile trafik işaret levhasına çarptı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

200 metre gitti! Donmasın diye yaptı, bin pişman...

Kaza, saat 08.30 sıralarında, kent merkezindeki Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Köyünden dün gece evinin bulunduğu mahalleye 58 UD 621 plakalı minibüsü ile gelen Mehmet Köse, tekerlekleri kaldırıma dayadıktan sonra soğuk havada donmasın, diye el frenini çekmedi. Sabah yokuş aşağı hareketlenen araç, ana caddeyi geçtikten sonra Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne indi.

Önce soldaki trafik işaret levhasına ve dükkanın duvarına çarpan minibüs, 50 metre sonra Lokman Keleş'in sahibi olduğu 58 DS 425 plakalı otomobil ile Kenan Şahin'e ait 58 ABT 220 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 araçta da hasar meydana geldi. Sabah sokaktan gelen gürültüyü duyup, aşağı inen araç sahipleri, kazayı görünce polise bildirdi. Sokağa gelen polis ekipleri, minibüsün plakasından sahibine ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası minibüs, bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

200 metre gitti Donmasın diye yaptı, bin pişman...

'POLİSLER HABER VERDİ'

Kazayı polislerin kendisini araması üzerine öğrendiğini belirten ve şaşkınlık yaşayan minibüs sahibi Mehmet Köse, "Akşam yoldan geldim. Evimin önündeki kaldırıma aracın tekerini dayayıp viteste bıraktım. El frenini soğuk, diye çekmedim. Polislerden aracın kazaya karıştığını öğrendim. Yukarıdan aşağı inmiş. Haberim olmadı. Ben aracımı evin önünde sanıyordum" dedi.

Aracı hasar gören Lokman Keleş ise "Sabah bir gürültü duyduk. Aşağı indiğimizde minibüsün araçlarımıza çarptığını fark ettik. Önce sürücüsünü bulmaya çalıştık sonra da polise haber verdik; araçlara zarar vermiş" diye konuştu. 

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