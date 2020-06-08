2008'de Galler Prensi Charles, İngiltere Kralı 2. Charles'ın 1651'de hangi sebeple olan borcunu ödemiştir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

2008'de Galler Prensi Charles, İngiltere Kralı 2. Charles'ın 1651'de hangi sebeple olan borcunu ödemiştir?



Askeri Üniforma Alımı













