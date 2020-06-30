2014'de Vancouver'da bir akvaryumdaki balığa diğer balıklar ona zorbalık etmesin diye protez uzuv takılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

2014'de Vancouver'da bir akvaryumdaki balığa diğer balıklar ona zorbalık etmesin diye protez uzuv takılmıştır?















