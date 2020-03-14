14.03.2020 - 21:59 |
2019 Nobel Kimya Ödülü hangi konuda çalışma yapan kişilere verildi? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki 2019 Nobel Kimya Ödülü hangi konuda çalışma yapan kişilere verildi?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
2019 Nobel Kimya Ödülü hangi konuda çalışma yapan kişilere verildi?
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