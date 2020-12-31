202 Yılbaşı nedir? Google'ın bugüne özel Doodle'ı 202 Yılbaşı ne demek?

31 Aralık 2020 Perşembe günü yani yılın son gününe ait Google, yılbaşı Doodle'ı hazırladı. Bu beklenen bir şeydi, fakat Doodle'a tıklandığında açılan 2020 Yılbaşı ekranı kafaları karıştırdı. Sosyal medyada gündem konusu olan 202 Yılbaşı tartışmaları halen devam ediyor. Peki 202 yılbaşı nedir, 202 yılbaşı ne demek?

202 YILBAŞI NEDİR, NE DEMEK?

Google'ın hazırladığı Doodle güne damga vurdu. Sosyal medyada da gündem olan '202 Yılbaşı' araması kullanıcılar tarafından, Google yanlışlık mı yaptı? sorusunu ortaya çıkardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları yazım hatası olduğu yönünde...

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

Pek çok kültürde yılbaşı gecesi, hazırlanmış yiyecekler ve içeceklerle, çeşitli eğlenceler düzenlenerek geçirilir.

DÜNYADA YILBAŞI

1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.

Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.