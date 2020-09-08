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08.09.2020 - 13:34 |

2020-2021 eğitim öğretim yılında Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

Üniversiteler 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde açılacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren Üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtına ilişkin geçtiğimiz günlerde YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından 1 Ekim sonrası işaret edilmişti. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan tavsiye kararı ile bu yıl güz döneminde Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılması tavsiyesinde bulunuldu. Peki Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılında Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

Üniversiteler açılacak mı sorusu son günlerde adaylar tarafından en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir Yükseköğretim Kurumu'na yerleşmeyi başaran adaylar sabırsızlıkla yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi bekliyor. Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin daha önce Yükseköğretim Kurulu başkanı Yekta Saraç tarafından 1 Ekim sonrası işaret edilmişti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısının ardından Üniversitelerde 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminin uzaktan eğitim ile yapılması tavsiyesinde bulunuldu. Bu açıklamanın ardından gözler yeniden YÖK'e çevrildi. Peki Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından güz döneminde uzaktan eğitim modeli ile yola devam edilmesi tavsiyesinde bulunulmasının ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılı ilk döneminde Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ile devam edilmesi bekleniyor. Bulundukları şehirlerden farklı şehirlere eğitim almaya gidecek olan öğrencilerin hareketliliği salgının seyrini olumsuz olarak değiştirebilme ihtimaline karşılık uzaktan eğitim tavsiyesi Bilim Kurulu tarafından ifade edildi. YÖK tarafından ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile uzaktan eğitimin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde geçerli olması bekleniyor.

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