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16.11.2020 - 12:19 |

2020-2021 KYK burs sonuçları açıklandı mı? Tıkla ve sorgula...

KYK burs sonuçları açıklandı mı? Üniversite öğrencilerinin merakla araştırdığı KYK burs sonuçları ile ilgili araştırmalar peş peşe yapılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan KYK burs ve yurt başvuru süreci sonrasında sonuçlar için tarih verildi mi?

2020-2021 KYK burs sonuçları açıklandı mı? Tıkla ve sorgula...

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan KYK burs ve yurt başvuru işlemleri sonrasında KYK burs sonuçları 2020 araması yoğun ilgi görüyor. Üniversite öğrencileri, maddi anlamda rahatlamak için KYK burs sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Kasım ayının ikinci haftasında olmamızla birlikte araması artan KYK burs sonuçlarında son durum...

KYK BURS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları 2020 henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

 

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına korona denetimiİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
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