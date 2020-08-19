19.08.2020 - 09:04 |
2020 - 2021 Yılında okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? MEB açıkladı
2020-2021 Eğitim yılının tarihleri netleşti. Öncelikle uzaktan eğitime başlayacak olan öğrenciler ardından yüz yüze eğitime devam edecek. Peki okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İşte MEB'in açıkladığı o günler...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, 2020-2021 Eğitim yılının uzaktan eğitim süreci 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. 21 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yayımlanan koronavirüs vaka sayıları, ölen sayılarındaki gidişata göre okullar 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.
Eğitim - Öğretim Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze uygulanacak.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildiAlanya-Bursa seferini yapan Ziya Karamürsel idaresindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.