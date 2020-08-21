21.08.2020 - 11:48 |
2020 400 Bekçi alımı duyurusu | 1. Dönem bekçi alımı şartları nelerdir?
Bekçi alımı duyurusu yayımlandı. Polis Akademisi 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 400 bekçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, bekçi alımı şartları nelerdir? İşte 2020 bekçilik için yayımlanan duyuru...
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için duyuru yayımlandı. Yapılan duyuruya göre 400 erkek bekçi alınacak. Mahalle bekçiliği için şartlar henüz belli olmadı. İşte yayımlanan duyuru...
2020 BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kadına yönelik şiddete yüzüne yaptığı bu makyajla dikkat çektiİzmir’de yaşayan 17 yaşındaki Azra Karabıyık, kadına yönelik şiddete dikkat çekip, farkındalık oluşturmak amacıyla yüzüne şiddet gören kadını tasvir eden makyaj yapıp, sokaklarda dolaşıyor. Karabıyık, "Çok fazla ölüm yaşanıyor, özellikle kadınlara yönelik şiddet çok fazla. Benim içimden susmak gelmedi. Bence insanlar sessiz kalıyorlar. İnsanlar sessiz kaldıkça toplum olarak bu olayları görmüyoruz" dedi.