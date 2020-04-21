2020 akrep burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Akrep burcu olası doğum tarihi

Akrep Burcu olan kişiler 21 Ekim 21 Kasım tarihleri arasında doğmuşlardır. Akrep burcu Ekim ve Kasım ayları Akrep burcu aylarıdır.

21 Ekim sonrasındaki Ekim ayı içerisinde doğanlar Akrep burcu olmaktadır. Kasım ayının 1'i ile 21'ine kadar doğan kişiler akrep burcu olmakta ve akrep burcu özellikleri göstermektedir.

Akrep burcu özellikleri

-Tutkulu bir yaşam sürmektedirler.

- Hiçbir şeyi yarım bırakmazlar.

- Mimiklerini kontrol eden ancak duygularını bakışları ile gösterebilen yapıları vardır.

- Kuşkucu ve kolay inanmayan yapıları ile bilinirler. İnanıp benimsedikleri konuları sonuna kadar inatla savunurlar.

- Ellerine aldıkları işleri kesinlikle yarım bırakmaz, tamamlayana kadar çalışırlar.

- Rahatına düşkün olmaları ile bilinirler.

- Sabırlı ve özenli çalışırlar.

- Gösterişten uzak ve sakin bir şekilde işlerini yürütmeyi severler.

- Ölümü başlangıç olarak kabul ettikleri için ölümden korkmayan ve yaşamdan zevk aşmayı seven yapıları vardır.