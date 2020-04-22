2020 Araç Muayenesi Gecikme Cezası Ne Kadar? Geciken Araç Muayeneleri İçin Ödenen Ücret

Araçların muayeneden geçirmeyen kişiler öncelikle belirlenmiş bir standart cezaya maruz kalır. Eğer bu ceza gerekli zaman içerisinde ödenmezse o zaman daha yüksek noktaya çıkmaktadır.

2020 Araç Muayenesi Gecikme Cezası Ne Kadar?

Çeşitli nedenlerden dolayı araçların muayene ettirmeyen kişiler güncellenmiş yaptırım doğrultusunda 288 TL gibi bir ceza ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. Eğer araç 7 iş günü içerisinde muayeneden geçerse ceza 216 TL’ye düşmektedir.

O yüzden mutlaka periyodik olarak araçların belirli süre içerisinde muayeneden geçmesi büyük öneme sahiptir. Eğer bu 7 iş günü içerisinde gerekli işlemler yapılmazsa gecikme cezası çok daha yüksek noktaya çıkıyor.

Geciken Araç Muayeneleri İçin Ödenen Ücret

2020 yılı için araç muayene cezası konusunda gecikme yaşanırsa, 288 TL olan ceza bir anda 598 TL'ye çıkabilmektedir. Aynı şekilde her ay ceza belirli bir yüzde üzerinde artış göstermeye devam eder. O yüzden mutlaka gerekli muayeneler zamanında yapılmalı ve ceza yememek için araç muayene tarihleri takip edilmelidir. Aksi takdirde ayrıca 10 puan ceza puanı da yenebilir ve araç trafikten men edilir.