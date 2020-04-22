2020 Aracı Muayenene Yaptırmama Cezası Ne Kadar Oldu? Muayenesiz Araç Kullanma Cezası

Aracını muayene yaptırmayan kişiler yeni gerçekleştirilen değişiklik ile beraber daha yüksek cezalar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sebepten dolayı zamanında araç muayenesinin yapılması büyük öneme sahiptir. Aracı trafikten men edilme gibi bir durum da yine yaşanabilir.

2020 Aracı Muayenene Yaptırmama Cezası Ne Kadar Oldu?

2020 yılı itibarıyla aracını muayeneden geçemeyen araç sahipleri için ceza 288 TL'ye çıkmış durumda. Yani muayene yapılmış bir araçla trafiğe çıkıldığı zaman 288 TL değerinde ceza ödemek mecburiyetinde kalınmaktadır. Tabii ceza sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda araç trafikten men edilir ve 7 iş günü içerisinde muayenenin yapılması istenir. Eğer bu süre zarfında araç muayeneden geçerse indirimli ödeme üzerinden ceza 216 TL’ye düşer.

Muayenesiz Araç Kullanma Cezası

Güncellenen yeni değişiklik ile beraber muayenesiz araç kullanma cezası 288 TL oldu. Aynı zamanda ceza puanı ise 10 olarak belirlenmiş durumda. Bu cezaya maruz kalmamak ve yasal şekilde trafikte aracınızı kullanabilmek için, mutlaka 2020 araç muayenesini yaptırmanız gerekmektedir. Eğer yaşanan ceza 7 gün içerisinde ödenmezse ayrıca bu ceza 598 TL gibi bir miktara çıkmaktadır.