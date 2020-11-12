2020 Aras Kargo çalışma saatleri ve müşteri hizmetleri | Aras Kargo saat kaça kadar kargo alıyor?

Her gün yüzbinlerce kargo dağıtmayı yurt içi ve yurt dışına kargo dağıtan Aras Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo gönderecek veya alacak kişiler "Aras Kargo kaçta açılıyor, kapanıyor?" diye soruyor.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır. Bu çalışma saatlerinde Türkiye genelinde bulunan tüm Aras Kargo şubeleri için geçerlidir.

Aras Kargo merkez binası, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Aras Kargo merkez şubesine 216 538 55 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 538 56 52 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

ARAS KARGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Aras Kargo Müşteri Hizmetlerine 4442552 numara ile iletişim sağlayabilirsiniz.

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

SAAT KAÇA KADAR ŞUBEDEN KARGO TESLİM EDEBİLİRİM?

Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.

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