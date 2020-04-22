2020 Asker Kaçağı Cezası Ne Kadar? Askerlik Yoklama Kaçağı Para Cezası Nereye Ödenir?

Asker kaçağı cezası 2020 yılında düzenlenmiştir. Ve yoklama da kaçak gözüken kişiler para cezası ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Yoklama kaçağı yaşayan kişiler asker kaçağı olarak aranmaya düşmektedir.

2020 Asker Kaçağı Cezası Ne Kadar?

Asker kaçağı konuma düşenlerin bir an önce askerlik hizmetini yapmaları için teslim olmaları gerekir. Asker kaçağının cezası ise süreye göre değişkenlik gösterir. 4 aydır asker kaçağı durumunda olan kişiler 296 TL'dir.

Bu durumda ise bu cezayı ödedikten sonra askerlik şubesine gidip askerlik hizmetinizi yapabilirsiniz. Yoklama kaçağı olduktan sonra zorla askere getirilme durumu da olabiliyor. Yakalandıktan sonra zorla askerlik şubesine getirilen kişiler için ise asker kaçağı cezası bedeli 1.187 TL'dir.

Askerlik Yoklama Kaçağı Para Cezası Nereye Ödenir?

Askerlik yoklama kaçağı cezasına maruz kalan kişilerin en çok araştırdığı konulardan birisi de cezanın nereye ödeneceğidir. Asker yoklama kaçağı cezası vergi dairelerine ödeme yapmak mümkündür. Ayrıca e-devlet üzerinden de bu ceza bedeli yine ödenmektedir.