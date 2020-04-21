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21.04.2020 - 14:43 |

2020 aslan burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Aslan burcu olası doğum tarihi

Astroloji bazı insanlar tarafından her zaman merak konusu olmuştur. Burç tarihlerinde insanların kafalarını karıştırmaktadır. Özellikle burçların özellikler, hangi tarihlere denk geldiği veya burçların hangi tarihler arasında yer aldığı bazı kişiler tarafından sıkça takip edilmektedir. Peki, aslan burcu hangi aylar arasındadır? Sizin için aşağıda bu konuyu derledik.

2020 aslan burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Aslan burcu olası doğum tarihi

Toplamda 12 adet burç bulunmaktadır. Bunlardan birisi de aslan burcudur. Aslan burcu özellikleri ve hangi ay arasında olduğu bazı kişiler tarafından merak edilmektedir. Aslan burcu 2020 yılı tarihi itibariyle 23 Temmuz 22 Ağustos aralığındadır. 23 Temmuz günü dahil olmak üzere ve 22 Ağustos tarihi de dahil olmak üzere bu ay aralığında doğmuş tüm insanlar aslan burcu özelliklerini taşımaktadır.

Aslan burcu olası doğum tarihi

12 adet burç olması ve hepsi ayrı bir aya denk gelmesi sebebiyle burç tarihleri karıştırılabilmektedir. Özellikle ay sonu doğan kişiler burçlar konusunda kafaları karışabilir. Bir kişinin aslan burcu olabilmesi için temmuz sonu ve ağustos aylarında doğmuş olması gerekir.

Tabi bunun da bir tarihleri vardır. Temmuz ayının 22. günü dahil olmak üzere ve sonrası ile 23 Ağustos tarihi dahil olmak üzere bu aralıkta doğan kişiler aslan burcu olmaktadır.

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