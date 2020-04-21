MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 Balık Burcu Hangi Ay, Hangi Gün Doğmuştur? Balık Burcu Olası Doğum Tarihi
ABONE OL
21.04.2020 - 18:19 |

2020 Balık Burcu Hangi Ay, Hangi Gün Doğmuştur? Balık Burcu Olası Doğum Tarihi

Balık burcu duygusallığı ile ön plana çıkan ve bu konu konuşulduğunda akla ilk gelen burç sınıfıdır. Kadınve erkeğinde farklı özellikler görülen bu burç, yükselen olarak taşındığında da kişiyi oldukça etkilemektedir. İşte 2020 Balık burcuna ait tüm detayları sizler için hazırladık.

2020 Balık Burcu Hangi Ay, Hangi Gün Doğmuştur? Balık Burcu Olası Doğum Tarihi

Balık burçları, 20 Şubat – 20 Mart arasında doğan kişileri kapsamaktadır. Balık burçları; merhametli, eli
açık, vicdanlı ve uysal olmalarıyla tanınmaktadır. Bu kişiler aynı zamanda değişken ruh hali ve
hayalperest tavırlarıyla dikkat çekmektedir. Ancak balıkların duygusal tavrının altında oldukça güçlü bir
karakter yatmaktadır.

Yükselen burcu balık olan kişiler de 30 yaşını geçtikten sonra balık etkisinde yaşamaya başlamaktadır.
Bu sebeple gerekli hesap yapıldıktan sonra yükseleni balık çıkanlar da orta yaştan sonra bu gruba
girmektedir.

Balık Burcu Olası Doğum Tarihi

Balık burcunun şanslı günü Perşembe olarak kabul edilmektedir. 20 Şubat ile 20 Mart arasında
perşembe gününde doğan bebeklerin şans kapılarının açık olduğuna inanılmaktadır. Balık burcu
öncesindeki kovaların son haftası ve sonrasındaki koçların ilk haftası da olası balık burcu etki tarihleridir.

Marketlerde alışveriş yoğunluğuİstanbullular 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu. Marketlerde yoğunluk oluşurken vatandaşlar metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mevsimler Nasıl Oluşur? Kısaca Mevsimlerin Oluşumu

Mevsimler Nasıl Oluşur? Kısaca Mevsimlerin Oluşumu

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Mum Dibine Işık Vermez Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Mum Dibine Işık Vermez Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sıradaki Haber