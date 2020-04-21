2020 Balık Burcu Hangi Ay, Hangi Gün Doğmuştur? Balık Burcu Olası Doğum Tarihi
Balık burcu duygusallığı ile ön plana çıkan ve bu konu konuşulduğunda akla ilk gelen burç sınıfıdır. Kadınve erkeğinde farklı özellikler görülen bu burç, yükselen olarak taşındığında da kişiyi oldukça etkilemektedir. İşte 2020 Balık burcuna ait tüm detayları sizler için hazırladık.
Balık burçları, 20 Şubat – 20 Mart arasında doğan kişileri kapsamaktadır. Balık burçları; merhametli, eli
açık, vicdanlı ve uysal olmalarıyla tanınmaktadır. Bu kişiler aynı zamanda değişken ruh hali ve
hayalperest tavırlarıyla dikkat çekmektedir. Ancak balıkların duygusal tavrının altında oldukça güçlü bir
karakter yatmaktadır.
Yükselen burcu balık olan kişiler de 30 yaşını geçtikten sonra balık etkisinde yaşamaya başlamaktadır.
Bu sebeple gerekli hesap yapıldıktan sonra yükseleni balık çıkanlar da orta yaştan sonra bu gruba
girmektedir.
Balık Burcu Olası Doğum Tarihi
Balık burcunun şanslı günü Perşembe olarak kabul edilmektedir. 20 Şubat ile 20 Mart arasında
perşembe gününde doğan bebeklerin şans kapılarının açık olduğuna inanılmaktadır. Balık burcu
öncesindeki kovaların son haftası ve sonrasındaki koçların ilk haftası da olası balık burcu etki tarihleridir.