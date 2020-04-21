2020 Balık Burcu Hangi Ay, Hangi Gün Doğmuştur? Balık Burcu Olası Doğum Tarihi

Balık burçları, 20 Şubat – 20 Mart arasında doğan kişileri kapsamaktadır. Balık burçları; merhametli, eli

açık, vicdanlı ve uysal olmalarıyla tanınmaktadır. Bu kişiler aynı zamanda değişken ruh hali ve

hayalperest tavırlarıyla dikkat çekmektedir. Ancak balıkların duygusal tavrının altında oldukça güçlü bir

karakter yatmaktadır.

Yükselen burcu balık olan kişiler de 30 yaşını geçtikten sonra balık etkisinde yaşamaya başlamaktadır.

Bu sebeple gerekli hesap yapıldıktan sonra yükseleni balık çıkanlar da orta yaştan sonra bu gruba

girmektedir.

Balık Burcu Olası Doğum Tarihi

Balık burcunun şanslı günü Perşembe olarak kabul edilmektedir. 20 Şubat ile 20 Mart arasında

perşembe gününde doğan bebeklerin şans kapılarının açık olduğuna inanılmaktadır. Balık burcu

öncesindeki kovaların son haftası ve sonrasındaki koçların ilk haftası da olası balık burcu etki tarihleridir.